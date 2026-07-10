«Verdaderos héroes»... Ironía argentina que esconde admiración por Francia antes de la semifinal del Mundial

Entre la ironía y el reconocimiento hay una línea muy fina, y el diario argentino «Olé» la ha cruzado para avivar el rivalismo antes de las semifinales del Mundial 2026.

Mientras los diarios porteños celebraban la victoria francesa sobre Marruecos, la portada más leída titulaba con aparente provocación: «Son campeones de verdad», junto a un símbolo de cuernos contra la envidia.

Los argentinos no tardaron en reavivar la histórica rivalidad con Francia. Un día después de que los «Gallos» se clasificaran para las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Marruecos en Boston, la celebración de los jugadores de Didier Deschamps apareció en la portada del diario «Olé» el viernes 10 de julio de 2026, bajo un llamativo titular: «Son auténticos campeones».

El titular, que a primera vista parecía irónico, iba acompañado de un emoji con cuernos, gesto sudamericano para alejar la mala suerte. Más allá de esta «superstición» periodística, «L’Express» mostró su admiración por la selección francesa. El diario no insinuó arrogancia alguna por parte de los campeones de 2018 y 2022.

Al contrario, el texto fue un homenaje a la «invencible» Francia: «La selección francesa se clasificó para las semifinales gracias a dos goles magníficos, confirmando así su condición de favorita». Destacó al capitán, Kylian Mbappé, y elogió el talento del grupo de Deschamps.

Esta cobertura muestra que la rivalidad entre Francia y Argentina sigue viva tras la final del Mundial 2022 y, de cara a las semifinales, todo indica que podría repetirse. Por ahora, «L’Équipe» prefiere su mezcla de humor y superstición... y el reconocimiento de que, hasta ahora, Francia es imbatible.