Verbruggen está en forma y jugará; Koeman revela al segundo portero: una sorpresa

Bart Verbruggen será el portero de Países Bajos el domingo ante Japón. El seleccionador Ronald Koeman confirmó el sábado, en la rueda de prensa en el AT&T Stadium de Dallas, que el guardameta ya está recuperado de su lesión de cadera.

Esta semana aún había incertidumbre sobre su participación, pues el portero de 23 años del Brighton & Hove Albion se lesionó la cadera el lunes en el amistoso contra Uzbekistán (2-1).

«Bart puede jugar de portero», afirmó Koeman. «Ha entrenado al completo tanto ayer como hoy».

Tras trabajar con un fisioterapeuta durante tres días, el viernes se reincorporó al grupo y las expectativas de que estuviera listo crecieron.

Además, Koeman confirmó que todo el plantel está disponible para el encuentro en el AT&T Stadium, el estadio más grande de este Mundial.

Además, Koeman confirmó que Mark Flekken será el segundo portero.

«Mark Flekken es el segundo portero», confirmó Koeman, por lo que el guardameta del Bayer Leverkusen supera a Robin Roefs, del Sunderland.

Sorprende porque Roefs fue el elegido en el amistoso ante Argelia (0-1), y tras ese partido el analista de la NOS, Pierre van Hooijdonk, daba por hecho que sería su suplente en la Copa América.

Flekken ya jugó esta semana tras la lesión de Verbruggen contra Uzbekistán, mientras que Roefs atajó ante Argelia y encajó el único gol, marcado por Anis Hadj Moussa.

El debut de Países Bajos ante Japón será el domingo en el AT&T Stadium de Dallas, con inicio a las 22:00 horas (hora neerlandesa).