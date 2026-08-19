Según informa kicker, Atubolu considera ahora un traspaso al Eintracht Frankfurt como la «alternativa más estable» al plan, salido totalmente mal, de fichar por un peso pesado europeo, idealmente de la Premier League.

Atubolu y su ya exagencia de representación Epic Sports se la jugaron brutalmente antes del mercado de fichajes de verano, rechazando una ampliación de contrato con el SC Freiburg más allá de 2027 para reforzar el deseo del guardameta de marcharse a un club grande. El Sport-Club reaccionó rápido y fichó a Mio Backhaus como nuevo número uno por la cifra récord de doce millones de euros. Solo en el caso del propio Atubolu se produjo de repente un parón.

El interés serio, o incluso ofertas concretas desde Inglaterra, por ejemplo del Aston Villa, no llegaron, en contra de sus propias expectativas. Tampoco se movió gran cosa en el mercado que realmente atrajera a Atubolu. kicker informó recientemente de que el jugador de 24 años estaba «desde hace tiempo insatisfecho» con el trabajo de sus agentes. Mientras tanto, al futbolista de 24 años parece habérsele agotado definitivamente la paciencia. kicker informa de que Atubolu «se ha separado oficialmente de Epic Sports tras resolver todas las formalidades». Eso también le ha sido confirmado ya a la revista especializada.

Al parecer, a Atubolu también lo engatusaron con un posible interés del BVB

La agencia del sobradamente conocido y estrafalario Ali Barat habría «entusiasmado a Atubolu y lo habría mantenido expectante también con tres atractivos escenarios de si-entonces», según se indicó. De acuerdo con ello, Barat, junto con su empleado Marcel Brillmann, le habría sugerido a Atubolu que, entre otros, era un firme candidato de traspaso para Borussia Dortmund, AC Milan y Aston Villa si el número uno titular de cada uno de esos clubes se marchaba. Pero ese no fue el caso en ninguno de los clubes, y de forma bastante clara.

Para evitar el escenario de horror de pasar una temporada en la grada en Friburgo, también de cara a una posible perspectiva en la selección alemana, Atubolu se vio obligado a replantearse la situación. Tras la ruptura con Epic Sports, en Fráncfort parece abrirse una salida.

El club hessiano busca de repente a semana y media del inicio de la Bundesliga tras la goleada en contra por 0-7 ante el Brentford ahora sí un nuevo número uno, después de que ni Kaua Santos, propenso a las lesiones y a los errores, ni Michael Zetterer, que llegó el verano pasado procedente del Werder Bremen, lograran convencer al nuevo entrenador Adi Hütter. El domingo, kicker destapó entonces el interés por Atubolu.

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El SC Freiburg pide al parecer 15 millones por Atubolu; ¿Hradecky como alternativa?

La cuestión es solo si el Eintracht puede permitirse siquiera al que posiblemente pronto sea portero de la selección alemana. El Sport-Club quiere al menos 15 millones de euros por Atubolu pese al dilema de sobra conocido. Sin embargo, el SGE todavía no ha alcanzado este verano el superávit de traspasos previsto de 50 millones de euros.

Según kicker , todavía no ha habido negociaciones concretas entre el Freiburg y el Eintracht. Lo mismo ocurre entre el exclub de Hütter, el Monaco, y el SGE. Últimamente, además de con Atubolu, al Eintracht también se le ha relacionado con un regreso de Lukas Hradecky, muy querido en Fráncfort. Sin embargo, la opción no está «caliente», según kicker .

Lo que sí está claro es que el director deportivo Markus Krösche no se centrará únicamente en Atubolu para la portería, «para no debilitar su posición negociadora frente al Freiburg». También sería concebible el fichaje o la cesión de un número dos de un gran club extranjero.

Atubolu vuelve a estudiar al parecer otras opciones de salida

¿Qué pasará ahora en Fráncfort con la portería hasta que llegue posiblemente un nuevo guardameta? En la primera ronda de la DFB-Pokal este fin de semana contra el SC St. Tönis, Kaua Santos volverá a estar bajo palos. Así lo confirmó Hütter este miércoles en una rueda de prensa. «Iremos al partido con él. Luego veremos qué pasa en el futuro», dijo el austriaco.

¿Y Atubolu? Al menos ya se mantiene en forma en los entrenamientos del equipo del Freiburg; antes se entrenaba de forma individual. Y aunque puede imaginarse bien un cambio al SGE, ahora mismo está reordenando de nuevo su entorno y comprobando «hasta qué punto es sólido el interés, existente desde hace tiempo, de otros clubes como Nápoles, Marsella o Bournemouth».

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