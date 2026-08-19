Según informa kicker, Atubolu considera ahora un traspaso al Eintracht Frankfurt como la "alternativa más estable" al plan, que salió completamente mal, de fichar por un peso pesado europeo, idealmente de la Premier League.

Atubolu y su ya exagencia de representación Epic Sports se la jugaron de forma brutal antes del mercado de fichajes de verano, rechazando una renovación con el SC Friburgo más allá de 2027 para reforzar el deseo del guardameta de marcharse a un gran club. El Sport-Club actuó rápido y fichó a Mio Backhaus como nuevo número uno por la cifra récord de doce millones de euros. Solo en el caso del propio Atubolu reinó de repente el inmovilismo.

El interés serio o incluso las ofertas concretas desde Inglaterra, por ejemplo del Aston Villa, no llegaron pese a sus propias expectativas. Tampoco se movió apenas nada más en el mercado que realmente sedujera a Atubolu. kicker informó recientemente de que el jugador de 24 años estaba "desde hace tiempo insatisfecho" con el trabajo de sus agentes. Entretanto, al futbolista de 24 años se le acabó definitivamente la paciencia. kicker informa de que Atubolu se ha "separado oficialmente de Epic Sports tras resolver todas las formalidades". Eso ya le ha sido confirmado también a la revista especializada.

Al parecer, Atubolu también fue tentado con un posible interés del BVB

Se dijo que la agencia del ampliamente conocido y estrafalario Ali Barat había "ilusionado y mantenido animado a Atubolu también con tres atractivos escenarios de si-entonces". Según eso, Barat, junto con su empleado Marcel Brillmann, habría hecho creer a Atubolu que era, entre otros, un candidato candente para un traspaso al Borussia Dortmund, al AC Milan y al Aston Villa si en esos respectivos clubes cambiaba el número uno titular. Pero en todos los clubes ese no fue, bastante claramente, el caso.

Para evitar el escenario de terror de una temporada en la grada en Friburgo, también con vistas a una posible perspectiva en la selección alemana, Atubolu se vio obligado a replantearse la situación. Tras la separación de Epic Sports, en Fráncfort aparece ahora una vía de escape.

El conjunto de Hesse busca de repente, a una semana y media del inicio de la Bundesliga, tras la goleada encajada por 0-7 ante el Brentford, finalmente sí un nuevo número uno, después de que ni Kaua Santos, propenso a las lesiones y a los errores, ni Michael Zetterer, que llegó desde el Werder Bremen el verano pasado, pudieran convencer al nuevo entrenador Adi Hütter. El domingo, kicker desveló entonces el interés por Atubolu.

Getty Images

El SC Friburgo pediría 15 millones por Atubolu; ¿Hradecky como alternativa?

La duda es solo si el Eintracht puede permitirse siquiera al que quizá pronto sea portero de la selección alemana. El Sport-Club quiere al menos 15 millones de euros por Atubolu pese al dilema por todos conocido. La SGE, sin embargo, todavía no ha alcanzado este verano el superávit previsto por traspasos de 50 millones de euros.

Según kicker , todavía no ha habido negociaciones concretas entre el Friburgo y el Eintracht. Lo mismo ocurre entre el exclub de Hütter, el Mónaco, y la SGE. Últimamente, además de con Atubolu, se ha relacionado al Eintracht con un regreso de Lukas Hradecky, muy querido en Fráncfort. Según kicker , sin embargo, no es una pista "caliente".

Lo que sí es seguro es que el director deportivo Markus Krösche no centrará la cuestión del portero únicamente en Atubolu, "para no debilitar su posición negociadora frente al Friburgo". También se contempla el fichaje o la cesión de un número dos de un gran club extranjero.

Al parecer, Atubolu vuelve a estudiar otras opciones de traspaso

¿Cómo seguirá ahora la situación en la portería del Fráncfort hasta que quizá llegue un nuevo guardameta? En la primera ronda de la DFB-Pokal este fin de semana contra el SC St. Tönis, Kaua Santos volverá a estar bajo palos. Así lo confirmó Hütter este miércoles en rueda de prensa. "Iremos al partido con él. Luego veremos qué pasa en el futuro", dijo el austriaco.

¿Y Atubolu? Al menos ahora se mantiene en forma en los entrenamientos con el equipo del Friburgo; antes se entrenaba de manera individual. Y aunque puede imaginarse bien un cambio a la SGE, actualmente está reorganizando una vez más su entorno y comprobando "hasta qué punto es sólido el interés, existente desde hace más tiempo, de otros clubes como Nápoles, Marsella o Bournemouth".

Getty Images







