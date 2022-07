Ver EN VIVO New York Red Bull vs Barcelona por DirecTV, amistoso de pretemporada: streaming, TV y canal

En partido amistoso, Barcelona se mide con New York Red Bull en suelo estadounidense en el Red Bull Arena.

Barcelona se enfrenta al New York Red Bull como parte de su pretemporada por los Estados Unidos. Los Culés se acercan al final de su preparación para el inicio de LaLiga y antes de viajar de regreso a suelo español tendrán como rival a un club de de la MLS, quien buscará sorprender a su invitado de lujo

Barcelona se mantiene invicto en una pretemporada en la que igualó con Olot, continuó con una goleada por marcador de 6-0 sobre el Inter de Miami, encontró su punto más alto con un 1-0 frente al Real Madrid y dejó un empate a dos goles en su más reciente compromiso ante Juventus.

Por su parte, los neoyorquinos se encuentran en plena temporada de la MLS, además de disputar la U.S. Open Cup, donde recientemente fueron eliminados por el Orlando City en semifinales. En la liga, son terceros de la Conferencia Este con 36 puntos en 22 partidos disputados.

Presentación de Koundé con el Barcelona

Acá en GOAL, te contamos todo lo que necesitas saber del partido.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO New York RB - Barcelona FECHA Sábado, 30 de julio ESTADIO Red Bull Arena - Nueva Jersey, Estados Unidos HORARIO 20:00 (Hora Argentina, Brasil, Uruguay), 19:00 (Hora Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela) 18:00 (Hora México y Colombia, Ecuador, Perú), 01:00 domingo 31 julio (Hora España), 16:00 (PT) Y 19:00 (ET) (Hora USA),

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Sudamérica por DirecTV Sports. En México la transmisión estará a cargo de Sky Sports, mientras que en suelo estadounidense pasará por las pantallas de Fox Sports y Fox Deportes. TVE Sports llevará el compromiso a España.

CÓMO VER POR STREAMING

El partido entre New York RB y Barcelona será transmitido en streaming por Sudamérica en DirecTV Go y en México por Blue to Go. Estados Unidos disfrutará el juego por Fox Sports App. En España estará disponible por RTVE Play. Asimismo, se podrá sintonizar en Barca TV.

FORMACIONES

NEW YORK RED BULL

A confirmar.

BARCELONA