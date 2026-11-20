Cómo ver el Sporting Charleroi vs St.Truiden con una VPN

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Previa del partido

First Division A - Jornada 12 21 nov 2026 - 10:00 Stade du Pays de Charleroi

El Sporting Charleroi recibe al St. Truiden en el Stade du Pays de Charleroi en un partido de la Primera División A al que ambos equipos llegan con dinámicas diferentes.

El Charleroi llega en un estado de forma aceptable bajo la dirección de Mario Kohnen, tras ganar tres de sus últimos cuatro partidos de liga. Su resultado reciente más contundente fue la victoria por 5-1 a domicilio ante el Westerlo el 7 de noviembre, y afronta este encuentro en la cuarta posición de la tabla.

El St. Truiden, dirigido por Jonas De Roeck, llega en duodécima posición y ha atravesado una racha más irregular. Sus últimos cinco partidos oficiales han incluido encuentros europeos de la Conference League, lo que ha aumentado la exigencia para su plantilla.

El equipo visitante venció por 4-1 al Zulte Waregem en su partido más reciente, pero las dos derrotas ligueras consecutivas anteriores ante el OH Leuven y el Club Brugge reflejan la irregularidad que ha mostrado esta temporada en la competición doméstica.

El buen rendimiento del Charleroi en casa ha sido uno de sus puntos fuertes, y buscará aprovechar esa ventaja ante un St. Truiden que compagina sus compromisos ligueros y europeos.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el Sporting Charleroi vs St. Truiden.

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