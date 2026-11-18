Cómo ver el Paris FC vs HB Koege con una VPN

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Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 19 nov 2026 - 12:45 Stade Sebastien Charlety

El Paris FC recibe al HB Køge en el Stade Sébastien Charléty, en la Champions League femenina, con ambos equipos buscando mejorar su posición en la clasificación del grupo.

El equipo de Sandrine Soubeyrand ha tenido una trayectoria irregular en la competición europea esta temporada: empató ante el BK Häcken antes de caer por 3-0 frente al Real Madrid Femenino en su partido más reciente de la Champions League. En la competición nacional, el Paris FC ha mostrado más regularidad y ha ganado dos de sus últimos tres partidos de la Première Ligue.

El HB Køge llega a la capital francesa en un buen momento de forma. El conjunto danés ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Solo un empate ante el Oud-Heverlee Leuven en la Champions League femenina ha interrumpido esa buena racha.

El equipo visitante ha marcado diez goles en sus últimos tres partidos de la A-Liga. Sus actuaciones europeas cuentan una historia algo distinta, pero el Køge viajará a París con confianza tras sumar ese punto a domicilio ante el Leuven.

El Paris FC ocupa el 16.º puesto en la clasificación de la Champions League femenina, mientras que el Køge es 11.º. Para el equipo local, este partido cobra especial importancia en su intento de no caer más puestos en la tabla.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el Paris FC vs HB Køge.

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