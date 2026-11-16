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UEFA Nations League B
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Ver Macedonia del Norte vs Eslovenia en directo: ¿quién televisa el partido y dónde seguirlo por streaming?

Macedonia del Norte vs Eslovenia
UEFA Nations League B
Macedonia del Norte
Eslovenia

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Macedonia del Norte vs Eslovenia de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Previa del partido

crest
UEFA Nations League B - Jornada 6
Todor Proeski Arena

Macedonia del Norte recibe a Eslovenia en el Todor Proeski Arena de Skopje en un partido del grupo 1 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. Queda poco en juego en la parte alta de la clasificación, pero ambos equipos se juegan el orgullo.

El equipo de Goce Sedloski ha tenido una campaña desastrosa. Macedonia del Norte ha perdido sus cinco partidos de la Liga de Naciones y ocupa el último puesto del grupo, tras encajar muchos goles a lo largo del torneo y marcar apenas un puñado en todo este periodo.

Eslovenia llega a Skopje con su situación en la Liga de Naciones ya resuelta para este periodo. El equipo de Bostjan Cesar empató 0-0 con Suiza en Maribor en su anterior partido, un resultado que bastó para que la selección suiza asegurase el ascenso a la Liga A.

Para Eslovenia, el empate prolongó una racha de resultados irregulares. Afronta este encuentro después de ganar uno, empatar dos y perder dos de sus últimos cinco partidos, y buscará cerrar la fase de grupos con una nota positiva.

Los enfrentamientos directos favorecen a Eslovenia, que venció 2-0 a Macedonia del Norte en el partido de ida, disputado en septiembre. Aquel fue su triunfo más convincente de la fase de grupos y marca la pauta de lo que buscará el equipo visitante en esta ocasión.

Con Suiza ya ascendida y el último partido de Escocia contra la selección suiza como el otro encuentro destacado, este duelo tiene pocas repercusiones para la clasificación del grupo, pero sigue siendo un partido competitivo de la Liga de Naciones.

Macedonia del Norte contra Eslovenia alineaciones

4-3-2-1
Macedonia del Norte crest
Macedonia del Norte
MKD
Formación
Eslovenia crest
Eslovenia
SVN
4-4-2
S. DimitrievskiS. Dimitrievskiteam-logoM. MladenovskiE. AlioskiE. AlioskiV. MusliuV. Musliuteam-logoB. Ilievskiteam-logoA. EleziE. ElmasE. Elmasteam-logoE. BardhiD. ChurlinovD. ChurlinovM. GashtarovM. GashtarovE. RastoderE. RastoderJ. OblakJ. Oblakteam-logoD. Zecteam-logoE. JanzaV. DrkusicV. Drkusicteam-logoZ. ZaletelD. SturmD. Sturmteam-logoA. Gnezda CerinS. LovricS. Lovricteam-logoZ. Karnicnikteam-logoA. MatkoZ. VipotnikZ. Vipotnik
Eslovenia crest
Eslovenia
SVN
4-3-2-1
Macedonia del Norte

Once inicial

Eslovenia

Suplentes

Manager

  • G. Sedloski
  • B. Cesar

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