A más de 24 horas del enfrentamiento entre el Barcelona y el Real Madrid en el Clásico, el canal del club merengue intensificó su ataque contra el arbitraje, repasando una serie de situaciones que, a su juicio, revelan irregularidades recurrentes que benefician al equipo catalán, antes de volver a aludir al polémico caso Negreira.

Con un discurso contundente, el canal oficial del Real Madrid colocó las decisiones arbitrales en el centro del escenario antes del esperado duelo en el Camp Nou, basándose en comparaciones entre expulsiones, goles anulados y penaltis en los partidos de ambos equipos durante los últimos años.

Según informó el diario catalán "Sport", el canal inició su ataque comparando el número de expulsiones desde el año 2000, afirmando: "Desde el año 2000, han sido expulsados 12 jugadores del Barcelona, frente a 23 jugadores del nuestro, es decir, casi el doble, algo que no es normal al ver muchas de las jugadas".

El canal utilizó una denominación irónica y ofensiva hacia el Barcelona, mezclando su nombre con la tecnología del videoarbitraje (VAR), antes de evocar situaciones relacionadas con Sergio Busquets, Gavi y Frenkie de Jong, considerando que algunas de sus entradas merecían la expulsión.

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La escalada no se detuvo en las expulsiones, ya que el canal pasó al apartado de los goles anulados, presentando cifras que, según dijo, reflejan una disparidad en las decisiones entre los dos rivales.

Y afirmó: "Al Barcelona se le han anulado cuatro goles, frente a 20 goles al Real Madrid. A nosotros nos han anulado goles de forma injusta, mientras que a ellos se les han concedido goles de forma injusta. Es un escándalo".

El canal también acusó a los árbitros de conceder goles al Barcelona pese a existir situaciones de fuera de juego o faltas previas, frente a la anulación de goles al Real Madrid que considera que eran válidos.

Las críticas se extendieron a los penaltis, ya que el canal afirmó: "Hay muchos penaltis que no se nos han pitado, mientras que a ellos les pitan penaltis a raíz de simular caídas".

Luego elevó el tono de sus acusaciones al decir que existen "irregularidades arbitrales en los partidos del Clásico, siempre en la misma dirección", en alusión a lo que considera un patrón recurrente de decisiones que benefician al Barcelona.

En la parte más dura de su discurso, el canal empleó una frase irónica sobre el impacto de sus vídeos en la afición del club merengue, al decir: "Ver nuestros vídeos es perjudicial para la salud de los aficionados del Real Madrid, ante todas estas situaciones anormales".

El caso Negreira volvió a primer plano al cierre del ataque, después de que el canal afirmara: "Ellos fueron quienes pagaron el dinero", en una nueva alusión al caso relacionado con los pagos que el Barcelona realizó a una empresa vinculada a José María Enríquez Negreira, exresponsable del Comité de Árbitros español.

El canal concluyó su ataque burlándose de las imágenes que reúnen a jugadores del Barcelona con árbitros, al decir: "José Mota podría hacer los vídeos que reúnen a los jugadores del Barcelona con los árbitros", en referencia al actor cómico español.