Cómo ver el Japón sub-17 vs Colombia sub-17 con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio habitual de streaming con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede serte útil.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Colombia RCN Television Estados Unidos Fubo

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 1 21 nov 2026 - 07:30

Japón sub-17 y Colombia sub-17 se enfrentan en el Mundial sub-17 tras haber recorrido caminos distintos en el torneo.

Japón llega tras perder 1-0 ante Austria sub-17 en su partido más reciente, un resultado que puso fin a una racha de dos victorias consecutivas. Antes había derrotado a Corea del Norte sub-17 y Sudáfrica sub-17, demostrando que puede obtener resultados a este nivel.

Colombia llega como líder de grupo y con una buena dinámica. Su única derrota en los últimos partidos fue ante Francia sub-17 y, antes de eso, se había repuesto con una victoria sin encajar goles frente a Corea del Norte sub-17.

La selección sudamericana ha mostrado solidez defensiva y capacidad para controlar los partidos, lo que la convierte en un rival difícil de superar a estas alturas de la competición.

Japón tendrá que recuperar el nivel que le permitió superar a Portugal sub-17 anteriormente en el torneo si quiere poner en apuros a una Colombia que se ha mostrado serena en todo momento.

El partido enfrenta a un ganador de grupo que busca reafirmar su posición con un equipo que quiere demostrar que su derrota ante Austria fue un tropiezo aislado y no una tendencia.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Japón sub-17 vs Colombia sub-17.

Noticias de los equipos y convocatorias