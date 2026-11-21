Cómo ver Rosario Central vs. Gimnasia Mendoza con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

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Previa del partido

Liga Profesional - 1/8 22 nov 2026 - 14:00

Rosario Central recibe a Gimnasia Mendoza en la Liga Profesional. El equipo de Jorge Almiron llega con una buena racha a un encuentro que promete ser atractivo entre dos clubes que atraviesan momentos muy distintos de la temporada.

Rosario Central llega en un estado de forma extraordinario. Cinco victorias consecutivas entre octubre y noviembre lo han llevado al primer puesto del Grupo B del Clausura, y la confianza que muestra la plantilla es difícil de pasar por alto.

En su último partido, una victoria por 2-0 ante Estudiantes de Rio Cuarto, prolongó una racha en la que ha marcado con facilidad y defendido con solidez. El contundente 5-0 ante Independiente Rivadavia, logrado anteriormente en esa serie de encuentros, dejó claro lo eficaz que ha sido.

Gimnasia Mendoza, dirigido por Dario Franco, ocupa el octavo puesto del Grupo A del Clausura y ha cosechado resultados más irregulares. Dos empates en sus dos últimos partidos le han permitido estabilizarse tras dos derrotas consecutivas a finales de octubre.

En su último encuentro, un empate 1-1 ante Independiente Rivadavia, el equipo visitante mostró lo suficiente como para pensar que puede competir, pero le espera una dura prueba ante un Rosario Central que no ha cedido ni un punto en cinco partidos.

Como todavía no hay información oficial disponible sobre la retransmisión, los aficionados deben consultar la programación local y los canales oficiales de los clubes para conocer las últimas novedades sobre dónde ver el partido antes de que comience.

Novedades y plantillas de los equipos