Cómo ver el St.Truiden vs OH Leuven con una VPN

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. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta la tabla de cobertura internacional de arriba). Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

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Previa del partido

First Division A - Jornada 10 1 nov 2026 - 10:00 Daio Wasabi Stayen Stadium

El St. Truiden recibe al OH Leuven en el estadio Daio Wasabi Stayen de Sint-Truiden en un partido de la Primera División A que enfrenta a dos clubes inmersos en la lucha por alejarse de la zona baja de la máxima categoría belga.

El equipo de Frederic De Meyer afronta este partido tras una difícil campaña liguera, aunque sus resultados recientes en todas las competiciones dibujan una situación más compleja de lo que sugiere su posición en la tabla.

El St. Truiden ha participado esta temporada en la Conference League, y esa actividad europea ha exigido a su plantilla afrontar varios frentes durante el último mes.

Timmy Simons lleva al OH Leuven a Sint-Truiden en una situación liguera igualmente delicada: el equipo visitante ha empatado tres de sus últimos cuatro partidos de Primera División A.

El Leuven ha mostrado capacidad de resistencia, pero no ha encontrado la forma de ganar con regularidad. Simons necesitará que su equipo convierta los empates en victorias para alejarse del peligro.

Ambos equipos saben que una victoria aquí podría darles un margen importante en la clasificación. Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre cómo ver este partido en directo.