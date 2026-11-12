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Ver hoy en directo el SL Benfica contra el Austria Wien W: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

SL Benfica vs Austria Wien W
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Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el SL Benfica contra el Austria Wien W en la Liga de Campeones femenina.

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Previa del partido

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Liga de Campeones - Jornada 4
Benfica Campus

El SL Benfica recibe al Austria Wien W en el Benfica Campus de Seixal en la Champions League femenina. Ambos equipos buscan enderezar sus difíciles campañas en la máxima competición europea de clubes.

El Benfica ocupa el 12.º puesto en la clasificación de la Champions League femenina y no ha logrado mantener la regularidad: solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos en la competición. El equipo de Ivan Baptista querrá aprovechar el factor campo frente al rival austriaco.

El Austria Wien W llega a Portugal en una situación aún más delicada. El equipo de Stefan Kenesei ocupa el 15.º puesto en la clasificación y está teniendo dificultades a este nivel, con una sola victoria en sus últimos cinco encuentros.

Entre los resultados recientes del Benfica figuran duras derrotas ante el Arsenal Women y el Bayern Munich, aunque logró ganar a domicilio a la Juventus en septiembre. Aquel resultado demostró que puede competir, pero ha sido irregular ante su afición.

La única victoria del Austria Wien W en ese mismo tramo de cinco partidos llegó ante el Brann en la fase de clasificación, un 4-0 que parece muy alejado de su realidad actual en la fase de liga. Desde entonces, ha perdido contra la Juventus y el Chelsea FC Women y ha empatado con el Inter.

Ambos clubes necesitan puntos para evitar la zona baja de la tabla, por lo que este partido tiene una gran importancia para sus aspiraciones europeas esta temporada.

SL Benfica contra Austria Wien W alineaciones probables

Manager

  • I. Baptista

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