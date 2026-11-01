Cómo ver el Real Valladolid contra el Leganés con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 12 2 nov 2026 - 12:30 Estadio Jose Zorrilla

El Real Valladolid recibe al Leganés en el Estadio José Zorrilla en un partido de Segunda División de gran importancia para ambos equipos, situados en la mitad baja de la tabla.

El equipo de Fran Escriba llega a este partido tras una racha irregular. La victoria de la semana pasada ante el CD Covadonga en la Copa del Rey le dio algo de impulso, pero las dos derrotas ligueras consecutivas anteriores frente al Granada y el Eldense han dejado al Valladolid en una situación delicada en la categoría. Ocupa el 16.º puesto en la clasificación de Segunda División.

El Leganés llega a Valladolid en peor situación. El equipo de Luis Miguel Carrion ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha encajado ocho goles en ese periodo. Su único punto en esa racha llegó con un empate 1-1 ante el Mallorca. Está un puesto por debajo del Valladolid, en el 17.º lugar.

Los enfrentamientos directos añaden otro elemento de interés. El Leganés ha dominado los duelos recientes, con tres victorias en los últimos cinco partidos, incluida una por 3-0 en casa a principios de esta temporada. La última victoria del Valladolid en este enfrentamiento llegó precisamente en este estadio, en marzo.

Los dos entrenadores buscarán una reacción de sus plantillas. Para el Valladolid, jugar en casa y el recuerdo de aquella victoria por 3-2 ante el Leganés en marzo pueden darle confianza. El Leganés, por su parte, necesita reaccionar cuanto antes ante una racha tan mala.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Real Valladolid contra el Leganés, incluida la hora de inicio y las últimas noticias de los equipos.

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