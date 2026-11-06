Cómo ver el Oxford City contra el Leicester City con una VPN

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Previa del partido

Copa - Jornada 1 6 nov 2026 - 14:45 The RAW Charging Stadium

El Oxford City recibe al Leicester City en The RAW Charging Stadium, en Marston, en un duelo poco habitual de la FA Cup entre equipos de niveles muy diferentes del fútbol inglés.

El Oxford City, que compite en la National League North/South, afronta una dura prueba ante un Leicester City que actualmente juega en la League One a las órdenes de Russell Martin. La capacidad de la FA Cup para propiciar estos enfrentamientos entre equipos de distintas divisiones es parte de lo que mantiene vivo el atractivo de la competición.

El Oxford City de Ross Jenkins llega a este partido tras perder 1-3 ante el South Shields en la National League, aunque antes había demostrado su capacidad de reacción en la copa al derrotar al Torquay United en la fase de clasificación. El apoyo de su afición será fundamental si quiere dar la sorpresa.

El Leicester llega en un momento aceptable. El equipo de Martin empató 2-2 con el Stevenage en su último partido de liga, pero ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, incluida una contundente victoria por 3-0 sobre el Wigan Athletic.

Para el Oxford City, esta es una de esas ocasiones que pueden definir su temporada. Para el Leicester, es una oportunidad de avanzar en una copa que sigue teniendo importancia independientemente de la división en la que juegue un club.