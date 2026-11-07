Cómo ver el Once Caldas vs Aguilas Doradas con una VPN

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Previa del partido

Primera A - Jornada 18 7 nov 2026 - 16:05

Once Caldas se enfrenta a Aguilas Doradas en un partido del Clausura de la Primera A de Colombia. Ambos equipos llegan en un estado de forma que merece atención mientras va tomando forma la segunda mitad de la temporada.

El Once Caldas de Hernan Herrera afronta el encuentro en la novena posición de la clasificación del Clausura, un puesto que no refleja ni sus aspiraciones ni la calidad que ha mostrado por momentos esta campaña.

Aguilas Doradas llega a Manizales en un buen momento. El equipo de Flavio Robatto ocupa la octava posición del Clausura y ha ganado tres de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, incluido el triunfo por 1-0 ante Fortaleza FC en su encuentro más reciente de Primera A.

Once Caldas también ha conseguido buenos resultados. Las victorias consecutivas ante Santa Fe en la Copa y Alianza FC en la liga dan confianza a la plantilla de Herrera de cara a este partido en casa.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes está muy igualado. Sus tres últimos duelos se han saldado con dos empates y una victoria de Once Caldas, y ninguno de los dos ha logrado distanciarse del otro en las últimas temporadas.

En este partido están en juego tanto el orgullo de dos equipos de mitad de tabla como su posición en el Clausura. Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver en directo el Once Caldas vs Aguilas Doradas.

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