Cómo ver el Leganés-Albacete con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 13 7 nov 2026 - 12:30 Estadio Butarque

El Leganés recibe al Albacete en el Estadio Butarque en un partido de Segunda División de gran importancia para ambos clubes, situados en la parte baja de la tabla.

El equipo de Luis Miguel Carrion atraviesa una mala racha: ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de liga y encaja goles a un ritmo alarmante. La presión aumenta en Butarque y ganar en casa se ha convertido en una necesidad urgente.

El Albacete llega con mejores sensaciones después de que dos victorias consecutivas ante Sabadell y Eldense le levantaran el ánimo antes de este viaje a Madrid. El equipo de Joseba Etxeberria tratará de mantener esa inercia en un campo hostil.

El Leganés ocupa el 17.º puesto en la clasificación de Segunda División, mientras que el Albacete es 21.º. Se trata, por tanto, de un duelo directo entre dos equipos que necesitan alejarse de la zona de descenso.

Los dos clubes se han enfrentado cuatro veces en Segunda División en las últimas temporadas, en partidos igualados y disputados. Su último encuentro liguero en Butarque terminó con victoria del Leganés por 2-1, aunque el Albacete había ganado allí en la Copa del Rey no mucho antes.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver este partido, incluido el horario de inicio, las novedades de los equipos y su estado de forma reciente.

Novedades y plantillas de los equipos