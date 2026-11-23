Cómo ver el Hartlepool United vs Solihull Moors con una VPN

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Previa del partido

National League - Jornada 19 25 nov 2026 - 14:45 The Suit Direct Stadium

El Hartlepool United recibe al Solihull Moors en The Suit Direct Stadium en un partido de la National League entre dos clubes que ocupan puestos consecutivos en la mitad baja de la clasificación.

El equipo de Peter Wild llega tras ganar al Gateshead el pasado sábado: remontó para imponerse por 2-1. Fue un resultado bien recibido después de empatar con el Wealdstone y perder ante el Boreham Wood y el AFC Fylde.

Los últimos partidos del Hartlepool rara vez han sido tranquilos. Ha marcado nueve goles y ha encajado diez en los últimos cinco, y su afición se ha acostumbrado a ver goles en ambas porterías.

El Solihull Moors viaja al norte con mucho mejor ánimo bajo la dirección de Chris Millington. Ganó 2-1 al Altrincham el pasado fin de semana y sumó así su cuarta victoria consecutiva desde que perdió ante el Carlisle United a finales de octubre.

Esa racha incluye una victoria por 2-0 a domicilio ante el Sutton United y otra por 3-2 en el campo del Wealdstone, y ha impulsado a un equipo que sigue justo por debajo del Hartlepool en la clasificación.

Los enfrentamientos entre ambos clubes también han ofrecido partidos entretenidos. El Hartlepool ganó los dos de la temporada pasada y marcó cuatro goles en Solihull en febrero.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre la retransmisión de este encuentro. Esta página se actualizará si se confirma un canal de televisión o una emisión en directo por streaming.

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