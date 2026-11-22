Cómo ver el Botafogo RJ vs São Paulo con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 36 23 nov 2026 - 18:00

Botafogo recibe a São Paulo en un partido de la Serie A entre dos equipos que han atravesado dificultades en las últimas semanas. La sede aún no está confirmada.

El equipo de Tite llega tras caer 4-0 ante Corinthians, una dura derrota que frenó el impulso logrado con su ajustada victoria sobre Atlético MG a principios de mes.

São Paulo también llega con preocupaciones. El equipo de Dorival Junior perdió 1-0 ante Fluminense en su último encuentro y acumula dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga.

Botafogo se ha mostrado frágil en defensa y ha encajado nueve goles en sus últimos cinco partidos. También le ha costado marcar: solo ha anotado tres tantos en ese periodo.

São Paulo ha estado más sólido en defensa, pero le ha faltado eficacia en ataque. Se quedó sin marcar en dos de sus últimos cinco partidos, incluido un empate sin goles ante Corinthians.

Con solo un puesto de diferencia entre ambos clubes en la clasificación, hay poco que los separe. Así puedes seguir el partido.

La información oficial sobre el canal de televisión y la retransmisión en directo del Botafogo vs São Paulo no está disponible por ahora. Esta página se actualizará cuando se confirmen los detalles de la emisión.

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