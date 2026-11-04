Cómo ver el Botafogo RJ contra Atletico MG con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 34 4 nov 2026 - 19:30

Botafogo RJ recibe a Atletico MG en un partido de la Serie A que llega en un momento difícil para ambos clubes, aunque por motivos muy distintos.

El equipo de Tite ocupa el 12.º puesto en la tabla y solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 2-1 ante Remo, un tropiezo que habrá frustrado a la afición local y aumentado la presión sobre la plantilla para reaccionar.

Atletico MG llega en una situación aún peor. El equipo de Eduardo Dominguez ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluidas dos derrotas consecutivas en la Serie A ante Flamengo y Cruzeiro, además de una derrota por 2-0 ante Gremio en la Copa, su encuentro más reciente. El conjunto visitante no gana en liga desde que venció por 1-0 a Coritiba en octubre.

La posición de Dominguez está bajo escrutinio. Cuatro derrotas consecutivas entre la Copa Sudamericana y la Serie A han dejado a Atletico MG en séptimo lugar. Esta visita a un Botafogo en dificultades supone una oportunidad para frenar la mala racha, aunque los resultados recientes ofrecen pocos motivos para el optimismo.

Botafogo también tiene motivos de preocupación. Tres derrotas en cinco partidos, entre ellas un 3-0 ante Internacional y un 1-2 frente a Vasco da Gama, apuntan a un equipo al que le falta regularidad. Tite exigirá a su plantilla una actuación más competitiva en casa.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes añade contexto. Sus últimos cinco duelos se han decidido por márgenes estrechos y ninguno de los dos ha logrado imponerse con claridad en las últimas temporadas.