¿Quiere acceder con mayor seguridad a su servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En esos casos, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).

Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP). Acceda al operador oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.

Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión. Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

El partido entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich en directo hoy: ¿quién lo televisa y dónde verlo por streaming?

El partido de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich se puede ver en directo en DAZN.

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich?

El Atlético de Madrid llega a Madrid con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales. El equipo de Diego Simeone ha marcado diez goles y solo ha encajado dos en esos encuentros. Su último partido terminó 1-1 ante el VfB Stuttgart en la Champions League; antes ganó 1-0 al Espanyol en LaLiga. Destaca especialmente su victoria por 2-0 ante el Manchester United en la máxima competición europea.

El Bayern de Múnich también suma tres victorias, un empate y otro reparto de puntos. El conjunto muniqués ha marcado 14 goles y ha encajado siete. Su partido más reciente terminó 2-2 ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga. Antes ganó 6-1 al Magdeburgo en la Copa de Alemania y 6-1 al RB Leipzig en la Bundesliga.

Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich: alineaciones

Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich: estado de forma

Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich: balance de enfrentamientos directos

Atlético de Madrid vs. Bayern de Múnich: las clasificaciones