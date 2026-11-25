Cómo ver el Heart of Midlothian - Mónaco con una VPN

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Previa del partido

Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 12:45 Tynecastle Park

El Heart of Midlothian recibe al Mónaco en Tynecastle Park, en Edimburgo, en un partido de la fase de liga de la Conference League.

El Hearts llega con mucho mejor ánimo tras un fin de semana de récord. El equipo de Wouter Vrancken goleó 8-0 al Dundee a domicilio en la Premiership el 21 de noviembre, un resultado que alivió el golpe de la dura derrota por 5-2 ante el Falkirk a principios de este mes.

El panorama europeo es más complicado para el conjunto escocés. El Hearts ocupa el 32.º puesto en la clasificación de la Conference League y su último partido continental terminó con una derrota por 3-1 ante el Thun.

El Mónaco llega a Escocia en el cuarto puesto de esa misma clasificación. El equipo de Filipe Luis ha vencido 2-0 al Nordsjaelland en la competición y también ha logrado una victoria ante el Freiburg en la Conference League en las últimas semanas.

Su estado de forma en la liga francesa ha sido menos convincente. El Mónaco empató 1-1 con el Auxerre en la Ligue 1 el 21 de noviembre, su tercer empate en los últimos cinco partidos.

El contraste entre la confianza renovada del Hearts y la mejor posición del Mónaco en la fase de liga prepara una noche interesante en Edimburgo. Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

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