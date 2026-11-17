Cómo ver el Flamengo vs Athletico Paranaense con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 35 18 nov 2026 - 18:30

El Flamengo recibe al Athletico Paranaense en un partido de la Serie A con mucho en juego en ambos extremos de la tabla. El líder se enfrenta al quinto clasificado, y la distancia entre ambos deja clara la situación de cada club en la lucha por el título.

El equipo de Leonardo Jardim llega en un gran momento. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de la Serie A, entre ellas un 3-1 ante Gremio y un triunfo a domicilio por 1-4 frente a Vasco da Gama, confirman que el Flamengo marca ahora mismo la pauta en el fútbol brasileño.

Su único tropiezo en esa racha llegó en la Copa Libertadores contra Estudiantes: un empate 0-0 que acabó en derrota, un resultado doloroso que apenas merma su confianza en la competición doméstica.

El Athletico Paranaense llega bajo presión. El equipo de Odair Hellmann ha perdido tres de sus últimos cinco partidos y ha encajado siete goles en ese periodo. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 1-3 ante Vasco da Gama.

El conjunto visitante sí mostró carácter antes en esa racha, al ganar 1-4 a domicilio al Chapecoense, pero la regularidad ha sido su problema. Frenar a un Flamengo tan en forma en casa exigirá una mejora considerable.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre dónde ver en directo este partido de la Serie A.

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