Ver EN VIVO ONLINE: Tigres vs Atlas, por la Copa Sky 2022, ¿dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Tigres se enfrentará con el Atlas en la Fecha 2 de la Copa Sky 2022.

Tigres continúa su camino en la Copa Sky 2022 y se enfrentará con el Atlas, compromiso con diferentes sensaciones pues Diego Cocca se reencontrará con los Rojinegros unos meses después de haber terminado su vínculo con los ahora dirigidos por Benjamín Mora.

Este juego está programado para disputarse este sábado 17 de diciembre en el Estadio Universitario y dará inicio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

En GOAL te traemos toda la información para seguir este partido:

CÓMO VER TIGRES VS ATLAS ONLINE

Getty

El duelo entre Tigres y Atlas se podrá ver únicamente desde Sky Sports, debido a que es el principal patrocinador de este torneo amistoso. Necesitas una suscripción al sistema de cable para verlo online desde Blue To Go.

CÓMO VER TIGRES VS ATLAS EN APPS

La transmisión del juego estará disponible en Blue To Go, para ello necesitas descargar la app desde tu dispositivo móvil con sistema Android o IOS.

CÓMO VER TIGRES VS ATLAS EN SMART TV

Si no cuentas con un televisor con el sistema de cable de Sky, como opción secundaria resta enlazar la página o la app de Blue To Go mediante tu móvil a la pantalla por Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.