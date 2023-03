Ver EN VIVO ONLINE: Orlando City vs Tigres, por Concachampions 2023, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Los de la UANL, sin Gignac, buscarán el pase a los cuartos de final en territorio estadounidense.

Continúa la actividad de la Concachampions 2023, en donde se verán las caras Orlando City vs Tigres como parte de la vuelta de los octavos de final. En el duelo de ida no se hicieron daño en la cancha del Universitario, por lo que dejaron la definición de la eliminatoria para este juego.

Para este cotejo, los Felinos tendrán una sensible baja, pues André-Pierre Gignac no podrá participar debido a que no puede ingresar a Estados Unidos por no contar con el esquema de vacunación contra Covid-19.

En GOAL te traemos toda la información para seguir este partido:

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE ES?

El partido está programado para este miércoles 15 de marzo a las 18:15 horas, tiempo del centro de México, en el Orlando City Stadium.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

La transmisión será solamente por televisión de paga a través de Fox Sports 2.

¿CÓMO VER ONLINE?

El juego se podrá seguir en la aplicación de Fox Sports Premium, misma que está disponible en dispositivos con sistema iOS y Android.