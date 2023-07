Ver EN VIVO ONLINE Once Caldas vs. Atlético Nacional por Win Sports +, Liga BetPlay 2023 II: cuándo es, dónde y cómo verlo por internet en streaming y canal de TV

Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este gran partido de la Liga BetPlay del segundo semestre.

Atlético Nacional buscará su revancha en la segunda Liga del 2023, tras ver frustrada la posibilidad de sumar su estrella 18 en el torneo anterior y el debut será nada menos que en duelo de campeones de América, ante Once Caldas en el Palogrande de Manizales.

En medio de una actualidad complicada, con técnico interino tras la renuncia de Paulo Autuori y apenas sumando a su primer refuerzo, el uruguayo Maxi Cantera, el Verdolaga tendrá que enfrentar el primer juego ante un rival que nunca ha sido fácil.

El Once Caldas también llega en un momento difícil, pues está en la lucha por no descender y sabe que en este segundo torneo tendrá que dar lo mejor de sí en cada partido para no verse comprometido en esta tabla.

Once Caldas vs. Atlético Nacional: fecha y hora del inicio

PARTIDO Once Caldas vs. Atlético Nacional FECHA Sábado, 15 de julio HORA 19:30 ESTADIO Palogrande, Manizales

Cómo ver Once Caldas vs. Atlético Nacional: canal de TV y online

Win Sports + Win Sports Online

Cómo llegan

• Con Once Caldas como local, Atlético Nacional y el Blanco Blanco no empatan desde marzo 2015. Desde entonces el equipo de casa se quedó con tres triunfos y el visitante con cuatro.

• Atlético Nacional ha permitido solamente un gol entre sus últimos cinco partidos ante Once Caldas en Primera División (3V 1 E 1D), cayendo en el único donde recibió tantos (0-1 en octubre de 2022).

• Ningún equipo cayó más veces en fuera de juego que Once Caldas durante la Liga Bet Play DIMAYOR I – 2023, con un total de 62 veces.

• Atlético Nacional fue el segundo equipo con más remates al arco acumulados en la Liga BetPlay DIMAYOR I – 2023, con 126, igualado con Águilas Doradas, y solo superado por Alianza Petrolera (128).

• Ningún equipo estuvo más veces en ventaja al descanso en la Liga BetPlay DIMAYOR I – 2023 y logró llevarse el triunfo que Atlético Nacional, un total de 10 ocasiones.

Cara a cara: últimos 5 enfrentamientos

El Verdolaga lleva la ventaja sobre el Albo en sus duelos recientes, con tres victorias (una de ellas en Manizales), un empate y una derrota. El partido del semestre anterior, en Medellín, fue triunfo para Atlético Nacional por la mínima diferencia.

Links de interés