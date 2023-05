Ver EN VIVO ONLINE Fluminense vs River por Fox Sports, Copa Libertadores 2023: cuándo es, dónde y cómo verlo por internet en streaming y canal de TV

Por la tercera fecha del Grupo D, el Millonario visita Río de Janeiro en un partido clave en la pelea por la clasificación a octavos.

River Plate visita a Fluminense en un partido válido por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2023. Con el estadio Maracaná como escenario, el Millonario afronta un encuentro clave en la lucha por la clasificación a los octavos de final, frente al líder y único equipo con puntaje ideal de la zona.

El Millonario llega a Río de Janeiro con tres unidades, tras haber caído en la altura de La Paz frente a The Strongest en el debut y haber vencido 4-2 a Sporting Cristal en el Monumental. Después de cortar la racha de ocho victorias consecutivas en el Torneo de la Liga Profesional con su empate frente a Atlético Tucumán, el equipo de Martín Demichelis sabe que no puede permitirse una caída en Brasil para no empezar a sacar cuentas desde muy temprano.

Del otro lado, el conjunto de Núñez se encontrará con un rival que ganó en Perú en el estreno y se impuso apenas 1-0 sobre el equipo boliviano en su primera presentación como local, mientras que en el Brasileirao viene de caer 4-2 contra Fortaleza en la tercera fecha.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Fluminense - River Plate FECHA Martes, 2 de mayo ESTADIO Maracaná | Río de Janeiro, Brasil HORARIO 21:00 (ARG, BRA), 20:00 (CHI), 19:00 (COL), 18:00 (MEX) y 17:00 (PT) y 20:00 (ET) (USA)

CÓMO VER POR TV

El partido entre el Flu y el Millonario será transmitido en Argentina por Fox Sports, mientras que en el resto de Sudamérica podrá verse por Fox Sports 2. En Estados Unidos estará disponible por beIN Sports y en México a través de ESPN.

PAÍS CANAL Argentina Cablevisión: 106-108, TeleCentro: 101-103/1013-1015, DirecTV: 605 y 608-609/1605 y 1608-1609 México 548/551 - 1548/1551/1559 (Sky), 895-897 (Izzi), 520/558/561 (Total Play) Estados Unidos 860-861 (DishLatino)

CÓMO VER POR STREAMING

El partido se podrá seguir en toda Latinoamérica a través de Star+.

¿QUIÉN RELATA Y QUIÉN COMENTA ?

En Fox Sports relata Hernán De Lorenzi y comenta Miguel Osovi. En Star+, en tanto, relata Mariano Closs, comenta Diego Latorre y acompaña en el campo de juego Javi Gil Navarro.

FORMACIONES

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André Trindade, Alexsander; Jhon Arias, Paulo Ganso, Keno; Germán Cano. DT: Marcelo Diniz.

RIVER PLATE

Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Emanuel Mammana, Milton Casco; Enzo Pérez; Nicolás De La Cruz, Rodrigo Aliendro, Nacho Fernándes, Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.