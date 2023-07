Ver EN VIVO ONLINE Deportivo Maipú vs. Racing Córdoba por TyC Sports, Primera Nacional 2023: formaciones, cuándo es, dónde y cómo verlo por internet en streaming y canal de TV

El Botellero buscará seguir por la senda triunfal a costa de los cordobeses para no perderle rastro a Independiente en la cima del Grupo B.

El estadio Omar Higinio Sperdutti será el escenario que albergará el cruce entre Deportivo Maipú y Racing (C) quienes este domingo, a partir de las 15:30, se enfrentan en compromiso correspondiente a la vigésimo tercera fecha del Grupo B de la Primera Nacional 2023.

¿Cómo llegan? De visitante, el Botellero venció a Atlanta 3-1 con doblete de Santiago González y un tanto de Rubens Sambueza. De este modo, el equipo de Luis Osvaldo García no le pierde rastro a Independiente Rivadavia: solo un punto los separa en la cima.

La Academia Cordobesa, por su parte, no pasó del empate frente al Villa Dálmine pese a que contó con un jugador más tras la expulsión de Luciano Maidana al 25'. Con este resultado, los de Diego Pozo siguen mirando de reojo la zona de descenso: acumulan una negativa racha de 14 encuentros sin ganar (desde abril, frente a Chaco For Ever).

El antecedente más reciente entre ambos clubes se produjo el 19 de marzo y finalizó a favor de los cordobeses gracias a una solitaria anotación de Leandro Fernández.

Vale precisar que el campeonato se divide en dos zonas, una de 18 equipos y otra de 19, y se juegan series de ida y vuelta entre todos. Los dos clubes que rematen en la parte alta deberán enfrentarse en una final para definir el primer ascenso (el perdedor ingresará al Reducido junto a los que terminen entre el 2º y el 8º casillero), mientras que los que menos puntos sumen a lo largo del torneo perderán su lugar en la división automáticamente. A su vez, los anteúltimos de cada grupo jugarán un repechaje para evitar la pérdida de categoría.

A continuación, conocé las opciones para ver en vivo y en directo el encuentro por televisión y de manera online.

DEPORTIVO MAIPÚ VS. RACING CÓRDOBA : FECHA Y HORA DEL INICIO

PARTIDO Maipú - Racing Córdoba FECHA Domingo, 23 de julio HORA 15:30 ESTADIO Omar Higinio Sperdutti

CÓMO VER DEPORTIVO MAIPÚ VS. RACING CÓRDOBA ONLINE: CANALES Y TRANSMISIONES

TyC Sports, que posee los derechos de transmisión, no lo emitirá en ninguna de sus señales. Para verlo online tenés que acceder a TyC Sports Play.

LA COMPARACIÓN DE LOS EQUIPOS

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES

CARA A CARA: LOS ÚLTIMOS 5 ENFRENTAMIENTOS

FECHA RESULTADO 19 marzo 2023 Racing Córdoba 1-0 Maipú 28 octubre 2018 Racing Córdoba 3-0 Maipú 9 septiembre 2018 Maipú 2-0 Racing Córdoba 24 abril 2011 Maipú 2-1 Racing Córdoba 27 marzo 2011 Racing Córdoba 1-0 Maipú

ASÍ MARCHA LA TABLA DEL GRUPO B

