Ver EN VIVO ONLINE: Chivas vs Tigres, por la Copa Sky 2022, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

En partido correspondiente al Grupo B de la Copa Sky 2022, Chivas enfrenta a Tigres en el estadio Universitario.

En actividad del Grupo B de la Copa Sky, se ven las caras Chivas vs Tigres como parte de la cuarta jornada de la competencia. Los Rojiblancos y Felinos se medirán por el liderato del sector, siendo los dos primeros lugares en el tablero. El partido se disputará en el estadio Universitario el jueves 22 de diciembre a las 21:00 horas.

Chivas arrancó el torneo de pretemporada con un triunfo por marcador de 1-0 ante Mazatlán, seguido de una segunda victoria por 4-0 frente a Santos . Por su parte, Tigres jugó contra los Cañoneros (0-0) y Atlas (1-0).

CÓMO VER CHIVAS VS TIGRES ONLINE

El duelo entre Chivas y Tigres se podrá ver desde Sky Sports en la señal de paga. También se puede seguir de manera online por Blue to Go.

CÓMO VER CHIVAS VS TIGRES EN APPS

La transmisión del juego estará disponible en Blue to Go, para ello necesitas descargar la app desde tu dispositivo móvil con sistema Android o IOS.

CÓMO VER CHIVAS VS TIGRES EN SMART TV

Si no cuentas con un televisor con el sistema de cable para ver Sky Sports, como opción secundaria resta enlazar la página o la app de Blue to Go mediante tu móvil a la pantalla por Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.