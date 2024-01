Ver EN VIVO Inter Miami vs El Salvador, por partido amistoso: horario, dónde y cómo ver en directo en stream y tv

Las Garzas y la Selecta se ponen a prueba en un atractivo duelo de pretemporada.

Inter Miami visita a El Salvador en partido amistoso, como parte de su pretemporada con la mira puesta en la temporada 2024 de la MLS. Lionel Messi lleva su preparación para su primera temporada completa en el balompié estadounidense al Estadio Cuscatlán.

Las Garzas no lograron clasificar a los Playoffs de la MLS la temporada anterior, por lo que el objetivo es luchar por los primeros puestos con Messi desde el día uno, acompañado por Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Sin embargo, su pretemporada no inicio de la mejor manera, con una derrota a manos de New York City por marcador de 1-2.

Por su parte, la Selecta tiene más adelante en su agenda un duelo ante Costa Rica, además de la Liga de Naciones de la Concacaf, donde son últimos en el Grupo A de la Liga A.

¿Hora, día, fecha cuándo y dónde es el Inter Miami vs El Salvador, partido amistoso?

PARTIDO El Salvador vs Inter Miami FECHA Viernes, 19 de enero de 2024 HORARIO 02:00 (ESP) (Sábado 20) 22:00 (ARG, UY, CH,PY) 20:00 (CO, ECU, PE) 21:00 (BOL, VEN) 19:00 (MÉX) ESTADIO Cuscatlán

Dónde ver en directo online el Inter Miami vs El Salvador, partido amistoso: Canal de TV

ZONA CANAL HORARIO Sudamérica Sin transmisión de TV ARG y CHI: 22:00

COL: 20:00 México Sin transmisión de TV 19:00 España Sin transmisión de TV 02:00 (Sábado 20)

Dónde ver en directo online el Inter Miami vs El Salvador de la FA Cup 2023-2024: Stream