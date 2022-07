Ver EN VIVO Gimnasia vs Defensa y Justicia por TV Pública, de la Liga Profesional: streaming, TV y canal

Por la Fecha 6 del torneo local, el Lobo recibe en el Juan Carmelo Zerillo al Halcón en busca de la punta del campeonato.

No hay tiempo para descansar en el fútbol argentino y el Torneo de la Liga Profesional 2022 abre su sexta jornada. Gimnasia y Defensa y Justicia se enfrentan por la Fecha 6 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

El Lobo vive un extraordinario momento y llegan a la cita tras avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina 2022 tras vencer por marcador de 2-0 frente a Flandria. El equipo de Néstor Gorosito marcha segundo en la clasificación y los ánimos están por los cielos, por lo que está tarde buscarán seguir manteniendo el invicto y sumar tres unidades para treparse a la punta.

El Halcón, por su parte, no pudo mantener la ventaja en el empate am uno frente a Vélez. Los dirigidos por Sebastián Beccacece han sufrido las bajas de sus armas al ataque y no han podido sumar de a tres en el campeonato, por lo que en su visita a La Plata buscarán sacudirse los malos resultados y buscar su primera victoria en el certamen.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Gimnasia - Defensa y Justicia FECHA Sábado, 2 de julio ESTADIO Juan Carmelo Zerillo - La Plata, Argentina HORARIO 20:30 (Hora Argentina)

CÓMO VER POR TV

El encuentro entre el Lobo y el Halcón será transmitido en Argentina y toda Sudamérica por TV por TV Pública, señal disponible en la televisión abierta.

TV Pública

Cablevisión 11 (digital / Flow) TeleCentro 8 (digital) y 1007 (HD) DirecTV 121 (digital) y 1121 (HD)

¿QUIÉN RELATA Y QUIÉN COMENTA ?

A confirmar.

CÓMO VER POR STREAMING

Se podrá acceder al encuentro a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: Cablevisión Flow , Telecentro Play o DirecTV GO . Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).

FORMACIONES

GIMNASIA

A confirmar.

DEFENSA Y JUSTICIA

A confirmar.