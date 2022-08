Ver EN VIVO Barcelona vs Valladolid por DirecTV Sports, de la Liga de España: streaming, TV y canal

En partido correspondiente a la fecha 3 de LaLiga, Barcelona recibe al Valladolid en el estadio Camp Nou.

Barcelona recibe a Valladolid en partido correspondiente a la fecha 3 de LaLiga. Con el estadio Camp Nou como escenario, el Barca busca utilizar el triunfo del pasado fin de semana como impulso para mostrar su mejor rostro con su renovado plantel y dejar en claro que son candidatos al título, esto frente a un rival que apostará todo por robarse puntos en uno de los sitios más complicados del planeta.

Los Culés se presenta al compromiso después de golear a la Real Sociedad por marcador de 4-1 con doblete de Robert Lewandowski, acompañado por los goles de Ousmane Dembélé y Ansu Fati. El equipo dirigido por Xavi es quinto en LaLiga con cuatro puntos.

Por su parte, el Pucela consiguió un valioso empate en calidad de visitante frente al Sevilla con una anotación de Anuar Tuhami, aunque sufrieron la expulsión de Jawad El Yamiq sobre el final del partido. El cuadro a cargo de José Rojo Martín es décimo séptimo en el tablero con una unidad sumada.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Barcelona - Valladolid FECHA Domingo, 28 de agosto ESTADIO Camp Nou - Barcelona, España HORARIO 14:30 (Hora Argentina, Brasil), 13:30 (Hora Chile) 12:30 (Hora México y Colombia), 19:30 (Hora España), 10:30 (PT) Y 13:30 (ET) (Hora USA),

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Sudamérica por DirecTV Sports, con la excepción de Brasil, donde la transmisión tendrá lugar en Star+. En México se podrá disfrutar del compromiso por Sky Sports, mientras que en Estados Unidos será por ESPN+. Finalmente, en España pasarán el duelo por DAZN.

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Barcelona y Valladolid estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en Brasil en Star+.

FORMACIONES

BARCELONA

A confirmar.

VALLADOLID



A confirmar.