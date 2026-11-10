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Ver en directo hoy el Deportivo Pereira contra el América de Cali: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Deportivo Pereira vs América de Cali
Deportivo Pereira
América de Cali
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Guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Deportivo Pereira contra el América de Cali en la Primera A.

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Previa del partido

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Primera A - Jornada 19

El Deportivo Pereira recibe al América de Cali en un partido del Clausura de la Primera A de Colombia. Sus posiciones en la tabla reflejan realidades muy distintas para ambos equipos.

El Pereira de Jose Alexis Marquez ocupa el 17.º puesto en la clasificación del Clausura y atraviesa un mal momento tras perder sus dos últimos partidos de liga. La derrota por 4-3 ante el Atlético Nacional y la caída por 3-1 frente al Tolima lo han dejado en una situación delicada, y necesita sumar puntos en casa con urgencia.

El América de Cali llega a Pereira como uno de los equipos más fuertes de la categoría: ocupa el segundo puesto del Clausura bajo la dirección de David Gonzalez. Sus tres victorias en los últimos cinco partidos reflejan el buen momento que atraviesa la plantilla.

Los dos últimos encuentros del conjunto visitante terminaron en empates sin goles, primero ante Millonarios y después en el derbi de Cali contra el Deportivo Cali. Por ello, Gonzalez buscará que su equipo recupere la eficacia ofensiva tras dos empates consecutivos.

Los enfrentamientos directos favorecen claramente al América. Ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos entre ambos clubes, incluida una victoria por 4-1 en la copa en septiembre de 2026 y un triunfo por 1-0 en liga en mayo de 2026.

El Pereira contará con el apoyo de su afición, pero la gran diferencia entre sus posiciones actuales en la liga convierte este partido en una tarea difícil para el equipo de Marquez. El América buscará volver a ganar.

Noticias de los equipos y plantillas

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  • J. Alexis Marquez

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