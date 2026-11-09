Cómo ver Millonarios vs Alianza FC con una VPN

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Previa del partido

Primera A - Jornada 19 12 nov 2026 - 16:00

Millonarios recibe a Alianza FC en un partido del Clausura de la Primera A de Colombia, en el que el equipo de Alberto Gamero buscará poner fin a su bajón de forma en casa.

Millonarios ocupa la séptima posición en la clasificación del Clausura, reflejo de una temporada irregular. Su último partido terminó con una derrota por 2-1 ante Tolima, y la plantilla de Gamero estará deseando reaccionar ante su afición.

Alianza FC llega en un mal momento. El equipo de Flabio Torres es 15.º en el Clausura y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, incluidas dos derrotas consecutivas ante Llaneros FC e Independiente Medellin. La presión aumenta en la zona baja de la tabla.

Para Millonarios, este encuentro supone una oportunidad de sumar puntos ante un equipo al que le cuesta encontrar una buena dinámica. Una victoria ayudaría a reducir la distancia con los equipos que tiene por delante en el Clausura.

Alianza tendrá que encontrar la manera de frenar su mala racha. Sus dos victorias en los últimos cinco partidos indican que puede competir, pero la falta de regularidad ha sido su problema durante toda la campaña.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver Millonarios vs Alianza FC, incluidas las opciones para verlo en directo por internet, los detalles del canal de televisión y la hora de inicio.

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