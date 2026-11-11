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Primera A
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Ver en directo el Deportivo Pereira vs. América de Cali hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Deportivo Pereira vs América de Cali
Deportivo Pereira
América de Cali
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Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Deportivo Pereira contra el América de Cali en la Primera A.

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Previa del partido

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Primera A - Jornada 19

El Deportivo Pereira recibe al América de Cali en un partido del torneo Clausura de la Primera A de Colombia. Sus posiciones en la tabla reflejan situaciones muy distintas.

El Pereira de Jose Alexis Marquez ocupa el 17.º puesto en la clasificación del Clausura y atraviesa un mal momento tras perder sus dos últimos partidos de liga. Las derrotas por 4-3 ante Atlético Nacional y por 3-1 frente a Tolima le han dejado en una situación precaria, y necesita sumar puntos en casa con urgencia.

El América de Cali llega a Pereira como uno de los equipos más fuertes de la competición: ocupa la segunda plaza del Clausura a las órdenes de David Gonzalez. Sus tres victorias en los últimos cinco partidos reflejan el buen momento de la plantilla.

Los dos últimos encuentros del visitante terminaron en empates sin goles, primero ante Millonarios y después en el derbi de Cali frente al Deportivo Cali. Por eso, Gonzalez buscará que su equipo recupere la pegada tras dos empates consecutivos.

Los precedentes favorecen claramente al América. Ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, incluida una victoria por 4-1 en copa en septiembre de 2026 y otra por 1-0 en liga en mayo de 2026.

El Pereira contará con el apoyo de su afición, pero la diferencia actual entre ambos en la clasificación plantea un reto difícil para el equipo de Marquez. El América intentará reencontrarse con la victoria.

Noticias de los equipos y plantillas

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  • J. Alexis Marquez

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