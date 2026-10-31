Cómo ver el Colorado Rapids vs Chicago Fire FC con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - Jornada 33 31 oct 2026 - 21:30 Dick's Sporting Goods Park

Colorado Rapids recibe a Chicago Fire FC en el Dick's Sporting Goods Park de Commerce City en un partido de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer en el que cada equipo se juega cosas distintas.

El Colorado Rapids de Matt Wells ocupa la séptima posición de la Conferencia Oeste, lo que mantiene vivas sus opciones de clasificarse para los playoffs, pero le deja poco margen de error cuando la temporada regular entra en su tramo final. En sus últimos cinco partidos solo ha conseguido una victoria y ha sumado tres empates, reflejo de un equipo capaz de sacar puntos en partidos difíciles, pero al que le cuesta convertir su presión en victorias.

Chicago Fire FC llega a Colorado en la cuarta posición de la Conferencia Este y con su plaza en los playoffs ya asegurada. El equipo de Gregg Berhalter empató 2-2 con Orlando City en su último encuentro, un resultado que prolongó una racha irregular tras las victorias anteriores ante Atlanta United y New York City FC.

El último partido de Chicago Fire FC a domicilio terminó con una victoria por 2-3 ante Atlanta United, un resultado que demostró que el equipo de Berhalter puede rendir fuera de casa. Dicho esto, tras dos empates consecutivos contra Orlando y con un desplazamiento al oeste ahora por delante, su impulso se ha frenado en un momento decisivo de la temporada.

Para Colorado, este es un partido que necesita ganar. El empate ante San Jose Earthquakes en su último encuentro le mantuvo en la pelea, pero Wells sabe que dejarse puntos en casa frente a un equipo que no tiene nada que demostrar podría salirle caro.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver en directo el Colorado Rapids vs Chicago Fire FC, incluidos el canal de televisión, los detalles de la retransmisión en streaming y la hora de inicio.

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