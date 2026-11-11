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Liga de Campeones
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Ver en directo el Barcelona contra el Arsenal femenino hoy: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Barcelona vs Arsenal Women
Barcelona
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Liga de Campeones

Guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Barcelona-Arsenal de la Champions League femenina.

Cómo ver el Barcelona contra el Arsenal femenino con una VPN

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Previa del partido

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Liga de Campeones - Jornada 4
Estadi Johan Cruyff

El Barcelona recibe al Arsenal femenino en el Estadi Johan Cruyff en la Champions League femenina de la UEFA. Se enfrentan dos de los clubes más fuertes de Europa en un partido que promete ser una auténtica prueba para las aspiraciones continentales del Arsenal.

El Barcelona de Pere Romeu llega en un gran momento de forma. Sus cuatro victorias en los últimos cinco partidos entre la Liga F y la Champions League femenina muestran a un equipo que rinde a un alto nivel. Entre sus resultados recientes figuran un triunfo por 5-1 ante el Madrid Femenino y una goleada por 8-0 al HB Køge.

El Arsenal afronta este encuentro con una dinámica cada vez mejor. El equipo de Renee Slegers ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, incluido un triunfo por 3-0 ante el SL Benfica en la Champions League y una victoria por 2-1 frente al Liverpool FC femenino en la WSL el pasado fin de semana.

En la clasificación de la Champions League femenina, el Barcelona ocupa el primer puesto y el Arsenal, el quinto. Esto añade importancia al encuentro, ya que ambos clubes buscan definir su posición en la competición.

La última vez que se enfrentaron en esta competición, el Arsenal ganó 1-0 en mayo de 2025. El Barcelona querrá volver a imponerse en casa.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo este partido de la Champions League femenina.

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  • P. Romeu

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