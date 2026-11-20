Cómo ver el Rayo Vallecano-Valencia con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 13 21 nov 2026 - 10:15 Campo de Futbol de Vallecas

El Rayo Vallecano recibe al Valencia en el Campo de Fútbol de Vallecas, en Madrid, en un partido de LaLiga con mucho en juego en ambos extremos de la clasificación.

El Rayo llega a este encuentro con resultados dispares. El equipo de Benat San Jose perdió su partido más reciente por 1-0 ante la Real Sociedad, después de una convincente victoria por 3-0 sobre el Celta de Vigo. Ocupa el 14.º puesto de la clasificación y querrá frenar cualquier caída antes de que se reduzca la distancia con los tres últimos.

El Valencia afronta este partido bajo presión. El equipo de Javier Aguirre ocupa el 19.º puesto en LaLiga y solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos ligueros. La derrota por 3-0 en el campo del Real Madrid el pasado fin de semana no ayudó a recuperar la confianza, aunque la victoria por 6-0 sobre el Tavernes de la Valldigna en la Copa del Rey el 10 de noviembre supuso cierto alivio.

La lista de lesionados del Valencia es larga. Aguirre no puede contar con seis jugadores y Jose Gaya cumple una sanción, por lo que la plantilla llega con pocos efectivos en varias posiciones.

El Rayo también tiene bajas que gestionar. Se espera que Emil Audero sea titular en la portería, por detrás de una defensa de cuatro que incluye a Adria Pedrosa y Andrei Ratiu.

Estos dos equipos se han enfrentado cuatro veces en las dos últimas temporadas sin que ninguno haya logrado ganar a domicilio, y sus enfrentamientos directos apuntan a un partido ajustado.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver en directo el Rayo Vallecano-Valencia.

A continuación se indican las opciones de televisión y streaming para ver el Rayo Vallecano-Valencia. Quienes se encuentren fuera de su región habitual pueden acceder al partido mediante ExpressVPN.

Novedades y plantillas de los equipos