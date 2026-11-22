Cómo ver el Osasuna-Málaga con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita el operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

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Previa del partido

Primera División - Jornada 13 22 nov 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

Osasuna recibe al Málaga en el estadio El Sadar de Pamplona en un partido de LaLiga con mucho en juego en la lucha por evitar el descenso para ambos equipos.

El equipo de Jagoba Arrasate ocupa el 16.º puesto de la tabla y buscará reaccionar tras una racha complicada en la que solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos de liga. El Sadar ha sido tradicionalmente un fortín, y Osasuna necesitará aprovechar el factor campo ante un Málaga que todavía trata de adaptarse a su regreso a la máxima categoría.

El Málaga llega a Pamplona como colista, en el 20.º puesto. El equipo de Juan Funes ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, y sus cifras defensivas son preocupantes: ha encajado 11 goles en ese tramo.

Con ambos clubes necesitados de puntos, el encuentro tiene todos los ingredientes de un partido de seis puntos en la zona baja de la tabla.

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