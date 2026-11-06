Cómo ver el Nottingham Forest contra el Manchester City con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 10 7 nov 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

El Manchester City visita al Nottingham Forest en el City Ground en un partido de la Premier League en el que buscará poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas en competiciones nacionales.

El gol de la victoria de Erling Haaland en los últimos minutos ante el RB Leipzig, a mediados de semana, dio al equipo de Enzo Maresca un triunfo por 3-2 en la Champions League. Sin embargo, el noruego reconoció con franqueza que el City debe ser más contundente cuando se pone por delante. Los fallos defensivos que permitieron al Leipzig empatar dos veces preocuparán a Maresca de cara al compromiso de este fin de semana.

El Forest llega en un momento difícil en la competición nacional, tras perder cuatro de sus últimos cinco partidos de la Premier League. El equipo de Oliver Glasner ha encajado seis goles en esas cuatro derrotas y ocupa el 19.º puesto de la clasificación, por lo que no puede permitirse perder en casa.

El City ocupa la segunda posición en la Premier League y querrá afianzarla antes del parón internacional. Haaland, que llevó el brazalete de capitán a mediados de semana, atraviesa una racha goleadora y será el principal peligro que deberá frenar la defensa de Glasner.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Nottingham Forest contra el Manchester City.

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