Cómo ver el New England Revolution vs Inter Miami CF con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - Jornada 33 1 nov 2026 - 19:00 Gillette Stadium

New England Revolution recibe a Inter Miami CF en el Gillette Stadium de Foxborough en un partido de la Major League Soccer de gran importancia para ambos equipos, ahora que la temporada regular entra en su recta final.

El Revolution llega en un gran momento de forma, tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos de liga. El equipo de Marko Mitrovic venció por 3-2 a Red Bull New York en su encuentro más reciente y ocupa la segunda plaza de la Conferencia Este, con opciones claras de conseguir una de las primeras posiciones de cara a los playoffs.

Inter Miami afronta este encuentro tras empatar 2-2 con FC Cincinnati en su último partido. Luis Suarez abrió el marcador, Cincinnati remontó y Riquelme Fillipi igualó en el minuto 90. Ese resultado llegó después de la derrota por 2-0 ante Red Bull New York de la semana anterior.

Messi vio una tarjeta amarilla en el empate ante Cincinnati y, en general, tuvo una noche más discreta, aunque el entrenador Kily Gonzalez estará satisfecho de que su equipo mostrara carácter para rescatar un punto en los últimos minutos. El capitán argentino sigue siendo fundamental en todo lo que hace Miami en ataque.

Inter Miami es tercero en la Conferencia Este con 55 puntos, por lo que la distancia entre ambos equipos en la clasificación es escasa. Una victoria de cualquiera de los dos tendría un efecto importante en las posiciones finales de cara a los playoffs.

Se enfrentan dos equipos con dinámicas distintas. El Revolution está en plena racha ascendente y Miami busca estabilizarse. El duelo en el Gillette Stadium pondrá a prueba ambas tendencias.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver este partido en directo.

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