Cómo ver el Marsella vs Le Mans con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 11 22 nov 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

El Marsella recibe al Le Mans en el Stade Orange Velodrome en un partido de la Ligue 1 que enfrenta a uno de los equipos más en forma de la competición con otro que todavía busca la regularidad esta temporada.

El equipo de Bruno Genesio llega en un buen momento, tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su trayectoria reciente en la Ligue 1 es especialmente destacada: las victorias ante el Lens, el Toulouse y el Le Havre refuerzan su condición de verdadero aspirante al título.

El Le Mans, 15.º en la clasificación, está teniendo dificultades en la máxima categoría. El equipo de Patrick Videira solo ha sumado dos puntos en sus últimos cinco partidos de la Ligue 1, y su balance defensivo durante esa racha deja pocos motivos para el optimismo antes de visitar uno de los estadios con más historia de Francia.

La afición del Marsella en el Velodrome es una de las más apasionadas del fútbol europeo, y Genesio esperará que ese ambiente tenga su peso ante un Le Mans falto de confianza.

Para el Le Mans, lograr un punto a domicilio sería todo un éxito. Mostró cierta capacidad de resistencia en su último partido, en el que empató en los minutos finales ante el Mónaco, pero repetirlo frente a un Marsella en este estado de forma exigirá una actuación defensiva casi perfecta.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el Marsella vs Le Mans en directo.

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