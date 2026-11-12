Cómo ver el Mallorca contra el Córdoba con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Aquí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede a la cadena oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming de la cadena deportiva que posee los derechos.

Regístrate o inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio de la cadena oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Segunda Division - Jornada 14 14 nov 2026 - 12:30 Estadi Mallorca Son Moix

El Mallorca recibe al Córdoba en el Estadi Mallorca Son Moix en un partido de Segunda División que tiene mucho en juego para ambos clubes a estas alturas de la temporada.

El equipo de Luis Garcia ocupa la sexta posición de la tabla y ha ido ganando impulso en casa. Sus últimos resultados muestran la regularidad necesaria para mantener vivas sus aspiraciones de ascenso.

El Córdoba llega a Palma en la undécima posición bajo la dirección de Ivan Ania, aunque la clasificación solo cuenta una parte de la historia. El conjunto visitante se ha mostrado difícil de batir en liga y afronta este partido tras una convincente victoria por 3-0 ante el AD Ceuta FC el pasado fin de semana.

El Mallorca no ha sido infalible. Tres empates en sus últimos cinco partidos de liga apuntan a un equipo capaz de complicarles las cosas a sus rivales, pero al que en ocasiones le ha costado sentenciar los encuentros. Su victoria por 2-1 ante el Cádiz a principios de este mes supuso un agradecido regreso a la senda del triunfo.

El rendimiento del Córdoba en la Copa del Rey ha sido menos alentador, pero en Segunda División se ha mostrado competitivo. Las victorias consecutivas en liga anteriores al resultado ante el Ceuta sugieren que viaja a Mallorca en un buen momento.

Es un duelo entre dos clubes con historia reciente en esta categoría, y los puntos en juego son importantes para ambos. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

Noticias de los equipos y plantillas