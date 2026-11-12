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Mallorca vs Córdoba
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Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Mallorca-Córdoba de Segunda División.

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Previa del partido

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Segunda Division - Jornada 14
Estadi Mallorca Son Moix

El Mallorca recibe al Córdoba en el Estadi Mallorca Son Moix en un partido de Segunda División que tiene mucho en juego para ambos clubes a estas alturas de la temporada.

El equipo de Luis Garcia ocupa la sexta posición de la tabla y ha ido ganando impulso en casa. Sus últimos resultados muestran la regularidad necesaria para mantener vivas sus aspiraciones de ascenso.

El Córdoba llega a Palma en la undécima posición bajo la dirección de Ivan Ania, aunque la clasificación solo cuenta una parte de la historia. El conjunto visitante se ha mostrado difícil de batir en liga y afronta este partido tras una convincente victoria por 3-0 ante el AD Ceuta FC el pasado fin de semana.

El Mallorca no ha sido infalible. Tres empates en sus últimos cinco partidos de liga apuntan a un equipo capaz de complicarles las cosas a sus rivales, pero al que en ocasiones le ha costado sentenciar los encuentros. Su victoria por 2-1 ante el Cádiz a principios de este mes supuso un agradecido regreso a la senda del triunfo.

El rendimiento del Córdoba en la Copa del Rey ha sido menos alentador, pero en Segunda División se ha mostrado competitivo. Las victorias consecutivas en liga anteriores al resultado ante el Ceuta sugieren que viaja a Mallorca en un buen momento.

Es un duelo entre dos clubes con historia reciente en esta categoría, y los puntos en juego son importantes para ambos. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

Noticias de los equipos y plantillas

Mallorca contra Córdoba alineaciones probables

Manager

  • L. Garcia

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