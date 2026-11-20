Cómo ver el KV Mechelen vs Club Brujas con una VPN

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Previa del partido

First Division A - Jornada 12 21 nov 2026 - 14:45 Argosstadion Achter de Kazerne

El KV Mechelen recibe al Club Brujas en el Argosstadion Achter de Kazerne de Malinas en un partido de la Primera División A que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada.

El KV Mechelen ocupa la undécima posición de la tabla y tratará de poner fin a su irregularidad en casa. El equipo de Frederik Vanderbiest ha demostrado que puede competir cuando tiene un buen día, pero la diferencia de calidad entre ambos clubes se refleja en la clasificación.

El Club Brujas llega en buena forma. El equipo de Ivan Leko es segundo en la Primera División A y ha ido ganando impulso en las competiciones nacionales y europeas durante las últimas semanas.

El Club Brujas venció por 2-1 al PSV Eindhoven en la Champions League a principios de este mes y después empató con el Anderlecht en liga. Sus compromisos europeos también influyen en cómo afronta esta visita a Malinas.

El KV Mechelen ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y estará motivado para aprovechar al máximo la ventaja de jugar en casa ante un rival que tiene la atención repartida entre varios frentes.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver en directo el KV Mechelen vs Club Brujas.

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