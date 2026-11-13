Cómo ver el Kosovo-Israel con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Kosovo recibe a Israel en el estadio Fadil Vokrri de Pristina en un partido del Grupo 3 de la Liga B de la Nations League de la UEFA que tiene mucho en juego para ambas selecciones.

Kosovo llega al encuentro en segunda posición del grupo. El equipo de Franco Foda ya venció a Irlanda en una fase anterior de la competición, aunque su trayectoria en la Nations League ha sido irregular: dos empates y una derrota ante Austria han complicado sus opciones de ascenso.

Israel ocupa la cuarta posición y su trayectoria en la Nations League refleja una irregularidad similar. El equipo de Ran Ben Shimon perdió 3-0 ante Irlanda en septiembre antes de empatar sus dos partidos siguientes, incluido el empate sin goles frente a Kosovo en el partido de ida.

Aquel empate de octubre entre ambas selecciones plantea un escenario interesante para la revancha. Ninguno de los dos equipos logró marcar en el Fadil Vokrri la última vez y ambos necesitan los tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones en el grupo.

La capacidad goleadora de Kosovo, que marcó tres tantos a Andorra en un amistoso disputado en junio, contrasta con la reciente solidez defensiva de Israel. El equipo de Ben Shimon lleva tres partidos sin perder, pero le está costando marcar.

Para Foda, una victoria en casa supondría un paso importante para asegurar una buena posición final en el grupo. La afición de Kosovo espera una actuación mejor que la del empate sin goles con el que terminó su último partido en casa en esta competición.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Kosovo-Israel, incluida la hora de inicio y las últimas novedades de los equipos.

Novedades de los equipos y convocatorias