¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).
Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar
- VPN segura y de alta velocidad
- Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito.
- Protege hasta 10 dispositivos a la vez
- Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo
- Dirección IP dedicada
- Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad
- Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, teléfono móvil o tableta).
- Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.
- Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
- Visita la emisora oficial. Entra en la web o abre la aplicación de streaming oficial de la emisora deportiva que posee los derechos.
- Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la emisora oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
Orange TV
✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar
✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura
✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica
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Noticias de los equipos
Inter Milán contra VfB Stuttgart alineaciones probables
Once inicial
Manager
- C. Chivu
- S. Hoeness
Estado de forma
Enfrentamientos anteriores
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|5
|5
|0
|0
|16
|8
|+8
|15
W
W
W
W
W
|2
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
W
W
W
W
|3
|5
|4
|0
|1
|20
|6
|+14
|12
W
W
W
L
W
|4
|5
|4
|0
|1
|10
|6
|+4
|12
W
L
W
W
W
|5
|5
|3
|2
|0
|9
|4
|+5
|11
D
W
D
W
W
|6
|5
|3
|1
|1
|13
|8
|+5
|10
D
W
W
L
W
|7
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|+2
|10
D
W
W
L
W
|8
|4
|3
|0
|1
|14
|6
|+8
|9
W
L
W
W
|9
|5
|3
|0
|2
|12
|7
|+5
|9
L
L
W
W
W
|10
|4
|3
|0
|1
|14
|10
|+4
|9
L
W
W
W
|11
|4
|3
|0
|1
|11
|7
|+4
|9
W
W
W
L
|12
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|+4
|9
W
L
W
W
|13
|5
|3
|0
|2
|9
|9
|0
|9
W
W
W
L
L
|14
|4
|2
|2
|0
|12
|5
|+7
|8
W
D
D
W
|15
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
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D
W
W
|16
|5
|2
|1
|2
|5
|9
|-4
|7
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D
L
W
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|17
|4
|2
|0
|2
|8
|6
|+2
|6
W
W
L
L
|18
|5
|2
|0
|3
|10
|10
|0
|6
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W
W
L
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|19
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|6
W
L
L
W
|20
|5
|2
|0
|3
|7
|7
|0
|6
W
W
L
L
L
|21
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
W
L
L
W
L
|22
|4
|1
|2
|1
|6
|11
|-5
|5
W
D
L
D
|23
|4
|1
|1
|2
|10
|8
|+2
|4
L
W
L
D
|24
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
L
L
W
D
|25
|4
|1
|1
|2
|9
|10
|-1
|4
W
L
D
L
|26
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
L
D
W
L
|27
|5
|1
|1
|3
|4
|7
|-3
|4
L
L
W
L
D
|28
|5
|1
|1
|3
|7
|12
|-5
|4
D
L
W
L
L
|29
|4
|1
|0
|3
|8
|14
|-6
|3
L
L
W
L
|30
|4
|1
|0
|3
|4
|10
|-6
|3
L
L
W
L
|31
|5
|1
|0
|4
|5
|12
|-7
|3
L
L
L
L
W
|32
|5
|1
|0
|4
|4
|12
|-8
|3
L
L
L
W
L
|33
|5
|1
|0
|4
|5
|18
|-13
|3
L
L
L
L
W
|34
|4
|0
|1
|3
|5
|9
|-4
|1
L
D
L
L
|35
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
D
L
L
L
|36
|5
|0
|0
|5
|1
|19
|-18
|0
L
L
L
L
L