Thijs Dallinga debutó este sábado por la tarde en la Bundesliga con el FC Köln. Para el neerlandés fue un partido que no olvidará rápidamente. Dallinga entró como suplente a mitad de la segunda parte y logró darle la vuelta por completo al duelo ante el TSG Hoffenheim con dos goles: 3-2.

Hoffenheim arrancó con Wouter Burger en el once inicial y Mats Rots en el banquillo. Los visitantes tuvieron un gran inicio ante el Köln y lograron romper el empate tras algo menos de media hora de juego por medio de Adam Daghim.

Rav van den Berg y Dallinga vieron desde el banquillo cómo su equipo empató tras el descanso gracias a Said El Mala. El centrocampista inició él mismo la jugada y después definió con sangre fría al palo largo: 1-1.

A mitad de la segunda parte, Dallinga saltó al campo. Recién ingresado, el delantero tuvo que ver cómo Hoffenheim volvía a adelantarse. Tras un córner, Ozan Kabak cabeceó el 1-2 al fondo de la red.

Sin embargo, el Köln volvió a mostrar capacidad de reacción, porque apenas unos minutos después llegó el 2-2. Dallinga atacó bien el primer palo para volver a igualar el marcador con un bonito gol.

El neerlandés hizo estallar al público local en el tramo final al marcar también el 3-2 definitivo. Hoffenheim no logró despejar el balón de su propia área. Después de que la pelota le llegara a Dallinga tras una serie de rebotes, no se lo pensó. El delantero conectó un remate de primeras con acierto y le dio así al Köln una remontada fantástica y un excelente inicio de temporada.



