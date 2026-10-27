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Cómo ver el Al Shorta contra el Al-Hussein SC con una VPN

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Cobertura internacional

Previa del partido

AFC Champions League Two - Jornada 3 27 oct 2026 - 14:15

Al Shorta y Al-Hussein SC se enfrentan en la fase de grupos de la AFC Champions League Two. Ambos clubes llegan con aspiraciones reales a un partido que podría influir en la clasificación final del grupo D.

El Al Shorta llega como líder del grupo, una posición respaldada por su rendimiento en la competición nacional. El conjunto iraquí venció 0-2 al Al Zawraa a domicilio en su partido más reciente de la Premier League, dentro de una racha que incluye tres victorias en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones.

Su trayectoria en la AFC Champions League Two ha sido sólida. La victoria por 3-2 ante el East Bengal FC en su último compromiso continental demostró que sabe sacar adelante los partidos cuando importa, aunque el marcador fuese más ajustado de lo deseable.

El Al-Hussein SC ocupa la segunda posición del grupo y afronta este encuentro también en un buen momento. El club jordano marcó tres goles y no encajó ninguno ante el Al-Seeb en su último partido continental, un resultado que puso de manifiesto su confianza en ataque a domicilio.

Sus resultados en la 1.ª División jordana ofrecen una imagen desigual, con una derrota ante el Al-Wehdat entre dos victorias, pero su trayectoria continental apunta a que eleva su nivel en esta competición.

Con el líder frente al segundo clasificado, el resultado de este partido influirá directamente en quién controle el grupo D de cara a las últimas jornadas.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el Al Shorta contra el Al-Hussein SC, incluida la hora de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias de los equipos y convocatorias

El Al Shorta no ha confirmado su convocatoria para este encuentro y, por ahora, no hay información disponible sobre lesiones o sanciones. Se añadirá el posible once titular cuando el club lo dé a conocer.

Tampoco hay noticias confirmadas sobre la plantilla del Al-Hussein SC, y los datos disponibles no recogen lesiones ni sanciones. Se añadirán novedades sobre ambos equipos cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma

El Al Shorta ha ganado tres partidos, ha empatado uno y no ha perdido ninguno de sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones, una racha que lo sitúa entre los equipos más regulares del grupo D. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-2 ante el Al Zawraa en la Premier League iraquí, y en esa racha también empató 1-1 con el Al Karkh. En esos cinco partidos ha marcado siete goles y ha encajado tres, y la victoria por 2-0 ante el Al Kahrabaa fue la única en la que mantuvo la portería a cero.

El Al-Hussein SC ha ganado tres partidos, ha empatado uno y ha perdido uno de sus últimos cinco encuentros. Su compromiso más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Doqara en la 1.ª División jordana, después de perder 1-0 contra el Al-Wehdat. Marcó 11 goles en esos cinco partidos, entre ellos cuatro en la victoria por 4-1 ante el Al-Arabi y tres en el empate 3-3 con el Shabab Al-Ordon, aunque en defensa encajó cinco goles durante ese periodo.

Enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos entre el Al Shorta y el Al-Hussein SC. Este partido podría ser uno de sus escasos enfrentamientos, o incluso el primero, a este nivel.

Clasificación