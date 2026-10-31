Cómo ver el Deportivo Cali vs Chico FC con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde puedas encontrarte con restricciones geográficas? Aquí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Colombia Win Play Estados Unidos Fubo

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de confianza (por ejemplo, ExpressVPN ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de confianza (por ejemplo, ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor . Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba).

. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba). Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita la plataforma oficial de emisión. Entra en la página web o abre la aplicación oficial del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la plataforma oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Primera A - Jornada 17 1 nov 2026 - 16:05

El Deportivo Cali recibe al Chico FC en un partido del Clausura de la Primera A de Colombia con objetivos muy distintos para cada equipo. El conjunto de Rafael Dudamel pelea por el título desde la tercera posición, mientras que el Chico llega hundido en el 17.º y último puesto de la tabla.

El Cali llega a este encuentro en un buen momento. No ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos de liga: sus victorias ante Llaneros FC y Alianza FC enmarcan los empates frente a Fortaleza, Junior y Deportivo Pereira. Su solidez defensiva ha destacado especialmente durante esa racha.

La situación del Chico es mucho más apremiante. El equipo de Jhon Gomez ha perdido tres de sus últimos cinco partidos de Primera A, con derrotas ante Atletico Nacional, Deportivo Pereira y Cucuta que han dejado al descubierto sus puntos débiles. Una victoria por 1-0 frente a Bucaramanga le dio un breve respiro, pero sigue inmerso en la lucha por evitar el descenso.

Los enfrentamientos directos ofrecen al Chico un motivo para el optimismo. Ha vencido al Cali tres veces en sus últimos cinco duelos, incluido un triunfo por 1-0 en Primera A en abril de 2026, y no ha perdido ninguno de esos cinco encuentros.

Aun así, la dinámica actual y la posición liguera del Cali lo convierten en claro favorito en casa. Una victoria le mantendría de lleno en la lucha en lo alto de la clasificación del Clausura.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el Deportivo Cali vs Chico FC, incluidos los detalles de la retransmisión en directo y la hora de inicio.

Noticias de los equipos y plantillas