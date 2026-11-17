Cómo ver el Coritiba vs Santos FC con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 35 18 nov 2026 - 17:30

El Santos visita al Coritiba en la jornada 35 de la Serie A del Campeonato Brasileño. El club de Vila Belmiro necesita puntos para mantener vivas sus esperanzas de clasificarse para la Copa Libertadores.

El equipo de Cuca ocupa el noveno puesto de la tabla con 47 puntos en 34 partidos, seis menos que el Bahia, sexto clasificado, a falta de cuatro jornadas. Ganar en Curitiba no es una opción, sino el requisito mínimo para que el Santos siga en la lucha por una plaza continental.

Neymar vuelve a la convocatoria tras cumplir una sanción de dos partidos, un refuerzo importante para el Santos antes de una serie de encuentros que definirá su temporada. El jugador de 34 años ha aportado ocho goles y tres asistencias en 15 partidos de liga esta campaña, pese a haberse perdido encuentros por lesión y por la gestión de su carga de trabajo.

El Coritiba ocupa el 13.º puesto de la clasificación y apenas se juega algo más que el orgullo, aunque sus últimos resultados muestran una trayectoria irregular. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de liga y tratará de evitar una derrota en casa ante un Santos que tiene motivos de peso para buscar la victoria.

Fuera del campo, la temporada del Santos sigue dando titulares. Neymar padre fue nombrado recientemente director ejecutivo del club y ha declarado que su prioridad es ampliar el contrato de su hijo, que vence el mes que viene. El futuro de la plantilla, incluidos posibles acuerdos por Philippe Coutinho y Everton Cebolinha, depende de los resultados de estos últimos partidos.

Para el Santos, esta visita a Curitiba es el primero de tres partidos que determinarán por completo cómo afrontará el periodo entre temporadas. A continuación, te contamos cómo ver el encuentro.

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